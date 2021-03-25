مصر.. كيف أعاد شاب الفرحة لعروس فَقَدت شبكتها؟

قال: يكفي أني رأيت الفرحة في أعينهم وربنا يغنيني بالحلال

في أحد شوارع مدينة قنا جنوبي مصر، عثر شاب على كيس وبداخله مصوغات ذهبية تُقَدر قيمتها بأكثر من 60 ألف جنيه، فُقِدت من عروس مقرر زفافها عقب شهر رمضان.. وفي تلك اللحظة كانت العروس تبحث بجنون عن شبكتها المفقودة، وما حدث بعدها قصة أخرى جميلة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، يروي الشاب محمد شعبان مدني، صاحب سوبر ماركت بمدينة قنا، وأب لثلاثة أطفال، أن البداية كانت عندما عثر على كيس في أحد الشوارع التي يتردد عليها الكثير من المارة، بعد شراء طلباته من السوق.. وعقب فتحه عثر بداخله على عطور وإكسسوارات حريمي ومصوغات ذهبية داخل علبة وفاتورة مدون عليها تاريخ شراء تلك المصوغات، والتي تبلغ قيمتها 68 ألف جنيه؛ فتواصل مع صاحب محل الذهب، وأخبره أن الذهب بحوزته، وترك رقم هاتفه ليتواصل صاحب المصوغات معه.

ونقلت الصحيفة عن "رانيا علي"، صاحبة المصوغات، أنها تعرضت لحالة إغماء بعد اكتشاف فقدان الشبكة، وبعد الإفاقة عادت إلى المحلات التي مرت عليها أملًا في العثور على الشنطة؛ ولكن فشلت محاولتها، وقررت الذهاب إلى محل الصاغة الذي اشترت منه الذهب، وفوجئت بأن صاحب المحل يخبرها أن شخصًا اتصل بالمحل وأكد عثوره على الشنطة وبها فاتورة الذهب، وترك رقم تليفونه للتواصل في حال إيجاد صاحبها.

وتضيف "رانيا" أن كيس المصوغات سقط من إحدى الحقائب التي كانت تحملها بعد التسوق برفقة والدتها وخطيبها.

وأشارت "رانيا"، إلى أنه تم التواصل مع "محمد" والذهاب إلى السوبر ماركت محل عمله واستعادة المصوغات، وأكدت أن "محمد" رفض مكافأة نظير أمانته، قائلًا: "يكفي أني رأيت الفرحة في أعينهم، وربنا يغنيني بالحلال".