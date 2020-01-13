لأول مرة وبعد الغناء.. "خالد عبدالرحمن" يقتحم الدراما بطلًا لـ"ضرب الرمل"

مسلسل يناقش التحولات بالمجتمع السعودي.. تاريخي ومتوقع عرضه برمضان

أعلن الفنان خالد عبدالرحمن، خوضه تجربة التمثيل واقتحام الأعمال الدرامية التاريخية، لأول مرة في تاريخه الفني، بعد سنوات قضاها في الوسط الغنائي، مسجلًا حضوره في حفلات هيئة الترفيه التي أقيمت مؤخرًا.

وذكر "عبدالرحمن"، عبر سنابه، أنه سجّل حلقات من مسلسل "ضرب الرمل"، جسّد فيه دور البطولة، ومن المتوقع أن يعرض المسلسل في رمضان القادم على قناة sbc، والمسلسل مأخوذ من رواية "ضرب الرمل" للكاتب محمد المزيني، ناقش فيها التحولات في المجتمع السعودي، وهو عمل درامي تاريخي يوثق بعض المتغيرات ومن إخراج ماجد الربيعان.