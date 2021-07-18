مخالطة الوزير الموبوء تضطر رئيس الوزراء البريطاني إلى دخول الحجر

"جونسون" يواصل عمله من العزل

اضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للالتزام بالحجر؛ إثر إصابة وزير الصحة ساجد جاويد بـ"كوفيد-19"، عشية رفع القيود الصحيّة المرتبطة بالوباء في إنجلترا، مما يفاقم المخاوف والارتباك.

وأفاد متحدث باسم داونينغ ستريت، اليوم (الأحد) أن "جونسون" ووزير المال ريشي سوناك خالطا مصابا بـ"كورونا"، بعد اجتماعهما هذا الأسبوع مع وزير الصحة ساجد جاويد الذي أعلن أمس عن إصابته بالفيروس وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "جونسون" و"سوناك" لن يخضعا لحجر صحي كامل؛ لأنهما سيشاركان في برنامج تجريبي للفحوصات اليومية لكشف الإصابات سيسمح لهما بمواصلة العمل من داونينغ ستريت، لكن بعد تنديد المعارضة التي اعتبرت أن الحكومة تضع نفسها "فوق القانون"، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن الرجلين سيلتزمان بحجر كامل.

ويواصل "جونسون" عقد اجتماعات مع الوزراء عن بعد من تشيكرز، المقر الريفي لرئيس الوزراء في شمال غرب لندن.

وبريطانيا إحدى الدول الأكثر تضررا من كورونا في أوروبا بتسجيلها ما يزيد عن 128 ألف وفاة بالفيروس، وقد شهدت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في تفشي العدوى وأحصت أمس أكثر من 54 ألف إصابة يومية.