بدأت بالهند.. "واتساب" يتيح لمستخدميه خدمة "غير مسبوقة"

بالتعاون بين "فيسبوك" وعملاقة الاتصالات في البلاد "جيو"

أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب" خدمة غير مسبوقة، والمتعلقة بطلب الطعام من خلاله.

تأتي الميزة الجديدة بالتعاون بين شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي التي تملك تطبيق "واتساب" وعملاقة الاتصالات في الهند "جيو"، التي تتيح طلب البقالة من خلال "واتساب"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وسيتمكن مستخدمو "واتساب" في مناطق محددة من مومباي من استخدام ميزة "Order Booking Service" (خدمة حجز الطلبات) الجديدة، التي تعمل بإضافة المستخدم رقم "جيو ماركت" إلى قوائم اتصاله في الهاتف، ثم إرساله رسالة إلى ذلك الرقم لكي يتلقى رابطاً من السوبر ماركت لكي يختار منه المنتجات التي يرغب في طلبها من أقرب فرع لمنطقته السكنية.

وبحسب "سبوتنيك عربي" يأتي إطلاق الميزة الجديدة وسط زيادة في توصيل المواد الغذائية عبر الإنترنت، بسبب الإغلاق الشامل في الهند، بغرض الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت شركة "فيسبوك" عند الإعلان عن استثمارها مع شركة الاتصالات الهندية "جيو"، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها تأمل في "تسريع التحول الرقمي في الهند" بربط الأشخاص من خلال تطبيقاتهم وخدماتهم المختلفة عبر الإنترنت.

يشار إلى أن الهند هي أكبر سوق لتطبيق "واتساب" على مستوى العالم، إذ يستوعب أكثر من 400 مليون مستخدم من ملياري مستخدم نشط شهرياً حول العالم.

وتشير تقديرات شركة الأبحاث "كاونتر بوينت" إلى أن الهند لديها نحو 450 مليون مالك للهواتف الذكية، مما يعني أن الأغلبية العظمى تستخدم بانتظام تطبيق "واتساب".

ولم يرد "واتساب" على الفور على طلب للتعليق من صحيفة "ذا إندبندنت" حول ما إذا كان يخطط لإطلاق خدمة مماثلة في مناطق أخرى.