مصادر: إتاحة خدمة حجز الطواف لغير المعتمرين بصحن وأدوار المطاف قريباً

تنظيم حجز استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني والصلاة في حجر إسماعيل عبر التطبيقات المعتمدة

علمت "سبق" من مصادرها أنه تفعيلا للأمر السامي الكريم باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وتعزيزا للتطبيقات الذكية بالحرمين الشريفين وتسخير أحدث تطبيقاتها خدمة لضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين، فإنه سيتم إتاحة خدمة حجز الطواف لغير المعتمرين بصحن المطاف وكافة أدوار المطاف بكامل الطاقة الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية قريبا.

وأفصحت المصادر بأنه سيتم تنظيم خدمة حجز استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، والصلاة في حجر إسماعيل، من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة.

وتابعت المصادر قائلة إن الرئاسة تعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بما يحقق تطلعات الأمر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت المملكة أعلنت مؤخرا السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا" لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد، إلى جانب السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد.