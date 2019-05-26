كراني: فرصة هطول أمطار رعدية على تبوك مروراً بمكة

قال: يجب الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول

توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن فرصة هطول الأمطار على مناطق لازالت واردة.

وقال عبر حسابه في تويتر: ما زالت فرصة هطول الأمطار واردة على الجنوبية الغربية، المصايف وشرقها.

وأضاف: كلما اتجهنا شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك مروراً بمنطقة مكة المكرمة فإن فرصة البرد ورادة مع رياح هابطة. الرجاء الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول.