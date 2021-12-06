السياحة العالمية تعتمد " الاقتراح السعودي" لتسريع التعافي العالمي

وسط تأييد كبير وبمعاونة إسبانيا

وافقت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في مدريد على اقتراح المملكة العربية السعودية المشترك مع إسبانيا بتشكيل فريق عمل جديد يسعى لتفعيل دور المنظمة في السياحة عالمياً وإعادة رسم ملامح قطاع السياحة استعداداً للمستقبل لا سيما في الدول النامية.

وسيضم فريق العمل الجديد الذي أوصت الجمعية العامة بأن ترأسه المملكة العربية السعودية وإسبانيا ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية من جميع مناطق العالم.

وتأمل الجهات الداعمة تشكيل فريق العمل خلال شهر واحد فقط، بهدف تزويد المنظمة بالزخم الذي تحتاجه بشكلٍ سريع.

وكان أحمد الخطيب وزير السياحة في مقدمة الداعمين لتشكيل الفريق الجديد، حيث أعرب عن سعادته بحصول الاقتراح على موافقة الجمعية العامة بالإجماع وقال التقيت خلال الأشهر القليلة الماضية بأكثر من مئة وزير سياحة ونتفق جميعاً على الدور الحيوي الذي تلعبه السياحة في اقتصاداتنا وأهمية تعافي القطاع للنهوض بالاقتصاد إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وسيتطلب تسريع عملية تعافي القطاع مستوى من التنسيق والتعاون الدولي لم نشهده خلال العامين الماضيين وعلى منظمة السياحة العالمية لعب دور حاسم في المرحلة المقبلة، وهذا يتطلب تطوير أساليب عملها لتصبح أكثر فعالية وشفافية كما تحتاج المنظمة إلى اعتماد برامج ومبادرات أقوى تضيف قيمة حقيقية للدول الأعضاء, ما يمكّنها من العمل بفعالية كجهة داعمة للسياحة العالمية وسيقود فريق العمل الجديد هذه الجهود ويعمل على تحقيق أهداف جدول الأعمال.

وتعاونت رايس ماروتو وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية مع المملكة العربية السعودية لتقديم هذا الاقتراح وقالت: يتعيّن علينا تمكين نشاطات منظمة السياحة العالمية لتوفير الأسس الصحيحة لبناء مستقبل السياحة وضمان تقديم فوائد حقيقية وقابلة للقياس للدول الأعضاء ولجميع الجهات التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل، فضلاً عن تسهيل العمل الوثيق مع القطاع الخاص.

ويمهد اعتماد الجمعية العامة الطريق لتشكيل فريق عمل جديد مؤلف من الدول الأعضاء ضمن منظمة السياحة العالمية. وستمثل المجموعة الجديدة جميع المناطق، وتعمل على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع أعضاء المنظمة.