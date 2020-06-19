صباح اليوم.. سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.5%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم الجمعة، بمقدار 61 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليبلغ 42.12 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 60 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليصل إلى 39.44 دولار أمريكي.النفط أسعار النفط
ليبلغ 42.12 دولار أمريكي
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم الجمعة، بمقدار 61 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليبلغ 42.12 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 60 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليصل إلى 39.44 دولار أمريكي.