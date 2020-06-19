صباح اليوم.. سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.5%

ليبلغ 42.12 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم الجمعة، بمقدار 61 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليبلغ 42.12 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 60 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليصل إلى 39.44 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

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19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 01:22 PM

ليبلغ 42.12 دولار أمريكي

صباح اليوم.. سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.5%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم الجمعة، بمقدار 61 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليبلغ 42.12 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 60 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليصل إلى 39.44 دولار أمريكي.

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