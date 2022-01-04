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تهدف لتعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة في المنطقة تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

محافظ شقراء يوقّع خطاب التعاون مع منظمة الصحة العالمية لبرنامج المدن الصحية

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وقّع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، خطاب التعاون بين محافظة شقراء ومنظمة الصحة العالمية لبرنامج المدينة الصحية؛ وذلك في ديوان المحافظة، وبحضور منسق محافظة شقراء المهندس صالح الرويس.

وتسعى المحافظة لتحقيق معايير منظمة الصحة العالمية لتصنيفها على أنها مدينة صحية، والحصول على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية.

وتكمن أهمية هذا البرنامج في تعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة في محافظة شقراء؛ تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتفعيل العديد من الجوانب الإيجابية في المحافظة (الصحية، والبيئية، والتنظيمية، والتنمية المستدامة)، إضافة إلى تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية على مستوى جميع القطاعات والأفراد.