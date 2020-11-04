الكويت: 763 إصابة جديدة بكورونا

5 وفيات ترفع الإجمالي إلى 479 ضحية

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 479.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، اليوم، تسجيل 763 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 128843.