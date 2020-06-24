وزير الدولة للشؤون الخارجية يستعرض مجمل القضايا مع السفير الروسي

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خلال لقاء بالرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، السفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.