"المرور" يضبط قائد مركبة مارس التفحيط داخل حي سكني بجدة

أُحيل إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه

تفاعل المرور السعودي مع شكوى مواطن من قيام قائد مركبة بالتفحيط داخل حي السامر السكني بجدة.

ونشر المرور السعودي على حسابه الرسمي بتويتر، اليوم، رداً على فيديو المواطن يقول "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".