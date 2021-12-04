الرئيس الفرنسي يغادر جدة.. وأمير مكة ووزير الثقافة في وداعه

غادرالرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية جدة اليوم.

وكان في وداعه, الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة, الوزير المرافق, وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي, والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.