تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

المركز الوطني للأرصاد: يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.