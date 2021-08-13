بمساعدة أمنية.. أحدث التقنيات تكشف سر اختفاء أجهزة تعليمية بالقريات

برامج متطورة وفّرتها الإدارة في مرفقاتها ومبانيها.. و"العطشان" يوضّح

تمكّنت برامج الأجهزة التقنية المتطورة التي وفّرتها "إدارة تعليم القريات" بمرفقاتها التعليمية والإدارية بما فيها المباني المدرسية، من الكشف عن عدد من الأجهزة الإلكترونية التي لوحظ اختفاؤها بعدد من المباني التعليمية بتعليم القريات.

وذكر مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بـ"تعليم القريات" علي العطشان، بأنه ونظراً لتوفر أحدث التقنيات المتطورة بالمباني التعليمية والإدارية بما فيها المدارس، فقد تم الكشف عن عددٍ من الحوادث التي أسفرت عن اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية والسيرفرات، مما مكّن من التعرف على مواقعها والمتورطين فيها وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

ونوّه "العطشان" إلى متابعة مدير التعليم الدكتور "محمد بن عبدالله الثبيتي" وأقسام الأمن والسلامة والتقنية المتطورة بقسم تقنية المعلومات بالإدارة والتي أسهمت بتوفيق الله في كشف تلك الحالات.