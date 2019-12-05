ضبط مخدرات بقيمة أكثر من مليار دولار خلال مداهمات في ملبورن الأسترالية

اعتقال 3 أشخاص.. عملية المُصادرة الأكبر على الإطلاق في البلاد

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، عن ضبط كميات من مخدر الميتامفيتامين (الأيس) بقيمة أكثر من مليار دولار أسترالي، خلال مداهمات في أنحاء مدينة ملبورن.

وقالت الشرطة إنها قامت باعتقال ثلاثة أشخاص، وإن عملية مصادرة المخدرات هذه هي الأكبر على الإطلاق على الأراضي الأسترالية.