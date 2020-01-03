الرئيس العراقي يحث "جميع الأطراف على ضبط النفس"

ندد الرئيس العراقي برهم صالح يوم الجمعة بالضربة الجوية الأمريكية في مطار بغداد الدولي التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.
وقال "صالح" في بيان إن العراق يتعين أن يغلب مصلحته الوطنية وأن يتجنب ويلات ومآسي النزاعات المسلحة التي أنهكته على مدى أربعة عقود.الرئيس العراقي برهم صالح الضربة الجوية الأمريكية مطار بغداد الدولي مقتل قاسم سليماني
دعا إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب البلاد الويلات والمآسي
ندد الرئيس العراقي برهم صالح يوم الجمعة بالضربة الجوية الأمريكية في مطار بغداد الدولي التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.
وقال "صالح" في بيان إن العراق يتعين أن يغلب مصلحته الوطنية وأن يتجنب ويلات ومآسي النزاعات المسلحة التي أنهكته على مدى أربعة عقود.