"شرطة الرياض" تطيح بـ 6 أشخاص سلبوا متاجر باستخدام مركبة مسروقة

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة ألقت القبض على خمسة مواطنين ومخالف لأمن الحدود لسرقتهم مركبة (تم استردادها)، واستخدامها في سلب متاجر، والاستيلاء على ما تحويه من أموال، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات.

وأفاد بأنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

