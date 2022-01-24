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الوزارة دعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا

تماس قد يتطور لـ"حريق".."التجارة" تستدعي 111 مركبة "لينكون" حديثة

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 111 مركبة لينكون "Aviator" 2020 – 2021.

وأوضحت الوزارة إلى أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث التماس كهربائي في ضفيرة كيبل البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.