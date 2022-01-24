تماس قد يتطور لـ"حريق".."التجارة" تستدعي 111 مركبة "لينكون" حديثة

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 111 مركبة لينكون "Aviator" 2020 – 2021.
وأوضحت الوزارة إلى أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث التماس كهربائي في ضفيرة كيبل البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
الوزارة دعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 111 مركبة لينكون "Aviator" 2020 – 2021.
وأوضحت الوزارة إلى أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث التماس كهربائي في ضفيرة كيبل البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.