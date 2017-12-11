الأربعاء.. الملك يفتتح أعمال "الشورى" ويلقي خطاباً عن السياستين الداخلية والخارجية

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر الأربعاء الموافق 25 ربيع الأول الجاري، أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى.
ويلقي -حفظه الله- الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى، الذي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ويوجه خلاله رسائل لأعضاء المجلس.
يشار إلى أن المادة الرابعة عشرة من نظام مجلس الشورى نصّت على: "يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية".
يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر الأربعاء الموافق 25 ربيع الأول الجاري، أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى.
ويلقي -حفظه الله- الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى، الذي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ويوجه خلاله رسائل لأعضاء المجلس.
يشار إلى أن المادة الرابعة عشرة من نظام مجلس الشورى نصّت على: "يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية".