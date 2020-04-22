لأول مرة في اجتماعاته.. مجلس القضاء الإداري يوافق على عدد من القرارات بالتصويت الإلكتروني

تعيين 10 قضاة على درجة ملازم قضائي ندب آخرين إلى محاكم بديوان المظالم

عقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أمس جلسته عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أعضاء المجلس، وطُبق فيها نظام إدارة الجلسات لأول مرة في اجتماعات المجلس، وهو نظام يتيح للأعضاء الاطلاع على الموضوعات والتصويت إلكترونياً على القرارات.

صرح بذلك مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، مبيناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة، تضمنت تعيين عشرة قضاة على درجة (ملازم قضائي)، إضافة إلى الموافقة على ندب عدد من القضاة إلى عدد من المحاكم بديوان المظالم.

وأضاف "الأحيدب" أن المجلس وافق على ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية ثلاثة عشر قاضياً من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية سبعة عشر قاضياً من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، مشيرا إلى أن المجلس قرر إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وعدد من الدوائر القضائية في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.