أمير الكويت يعفو عن بعض المحكومين في قضايا سابقة

"الغانم" ثمّن دعوة الشيخ نواف للحوار الوطني

أعلن البرلمان الكويتي، اليوم الاثنين، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر عفواً عن بعض المحكومين في قضايا سابقة.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عبر "تويتر": "صدر قبل قليل المرسومان الأميريان القاضيان بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة".

وأعرب "الغانم" عن شكره لأمير البلاد على روحه المتسامية ونهجه المتسامح عبر دعوته للحوار الوطني ودعمه له وللمصالحة الوطنية.