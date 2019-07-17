قريب غريق شلالات نياجرا: جثمان الفقيد يصل نيويورك قادمًا من كندا الليلة

قال: سيُنقَل عبر الخطوط السعودية ليصل جدة ظُهر الجمعة إذا لم يطرأ جديد

أكد الدكتور محمد عداوي، قريب المبتعث السعودي قاسم عداوي الذي فُقد في شلالات نياجرا الأمريكية، أنه من المتوقع وصول جثمان الفقيد قادمًا من كندا إلى نيويورك الأمريكية الليلة.

وقال العداوي: اليوم يصل الجثمان على طيارة السادسة لبروكلين - نيويورك قادمًا من تورينتو - كندا، وغدًا الخميس -إن شاء الله- ننتقل على الخطوط السعودية، ونصل جدة بتوقيت السعودية الجمعة ظُهرًا إذا لم يطرأ جديد.

وأكد الدكتور "عداوي" أن السلطات الكندية طابقت البيانات والبصمات المرسلة لها من السلطات الأمريكية، وثبت أن الجثة التي تم العثور عليها في الجانب الكندي قبل يومين تعود للمفقود السعودي.

وكانت القنصلية السعودية في نيويورك قد كشفت قبل أسبوع على الأقل عن أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية، وذلك بعد أن ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.