"عبدالعزيز بن سعود" يصل مسقط لحضور اجتماع وزراء داخلية الخليج

يترأس وفد المملكة.. وكان في استقباله بالمطار أمين مجلس التعاون

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى العاصمة العمانية مسقط؛ لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي: حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الداخلية المهندس خالد بن هلال البوسعيدي، وخليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ البريمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية العمانية.

وزير الداخلية وزراء داخلية الخليج

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16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 04:29 PM

يترأس وفد المملكة.. وكان في استقباله بالمطار أمين مجلس التعاون

"عبدالعزيز بن سعود" يصل مسقط لحضور اجتماع وزراء داخلية الخليج

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مسقط

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وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى العاصمة العمانية مسقط؛ لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي: حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الداخلية المهندس خالد بن هلال البوسعيدي، وخليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ البريمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية العمانية.

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