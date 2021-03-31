نجاح إزالة دعامة ملتصقة بالمرارة في وحدة المناظير بمستشفى الملك سلمان

لتفادي إخضاع المريضة لعملية جراحية معقدة

نجح فريق طبي من قسم المناظير بمستشفى الملك سلمان بالرياض، التابع لتجمع الرياض الصحي الأول بقيادة ماجد المطيري، استشاري الأمراض الهضمية والمناظير ورئيس وحدة المناظير، ومشاركة الإخصائي صلاح الشهري، في إزالة دعامة مرارية من مريضة، وتفادي خضوعها لعملية جراحية معقدة وذلك بعد بقاء الدعامة ما يزيد على 15 شهراً في جسمها، مما أدى لالتصاقها.

وكانت المريضة في عمرها الثالث تعاني وجود حصوات مرارية، وتم إزالتها بالمنظار.

وتتطلب العلاج وقتها وضع دعامة مرارية، على أن تزال بعد مدة قصيرة كما هو متبع في علاج مثل هذه الحالات، ولكن المريضة لم تحضر في الموعد المحدد لإزالتها بسبب جائحة كورونا.

وبعد المعاينة للمريضة تم إجراء منظار إشعاعي للقنوات الصفراوية والبنكرياسية لها قبل أسبوع لإزالة الدعامة البلاستيكية، ولكن للأسف وجد أن الدعامة انتقلت داخل القنوات الصفراوية، واليوم تم إجراء منظار آخر للقنوات الصفراوية والبنكرياسية مع منظار الرؤية المباشرة للقنوات الصفراوية (boston scientific spyglass system) وتم بحمد الله إزالة الدعامة البلاستيكية بنجاح، وتمت إزالة حصوة كبيرة وجدت في القناة الصفراوية بنجاح وبدون أي مضاعفات.

وتمكن الفريق الطبي من إزالة الدعامة عبر المنظار، وسمح للمريضة بمغادرة المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي بحمد الله.