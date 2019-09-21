





2

برعاية "سبق".. 25 ركناً مجانيّاً للأسر المنتجة.. ورياضات لاسلكية وتحكُّم عن بعد

شاهد.. كوميديا "الخزنة" والفلكلور يجذبان الجمهور لفعاليات اليوم الوطنى بالجبيل

878

انطلقت، مساء أمس الجمعة، فعاليات اليوم الوطني 89 بمحافظة الجبيل؛ برعاية إعلامية من صحيفة "سبق"، وذلك في حديقة السلام ومركز المؤتمرات بمدينة الجبيل الصناعية؛ وسط أجواء احتفالية وطنية.



وشهدت فعاليات اليوم الأول بحديقة السلام، توافد عدد كبير من المواطنين الذين تفاعلوا مع عروض الفلكلور الشعبي والأغاني الوطنية المقامة على مسرح الفعاليات.



كما شكّل معرض القوات البرية المصاحب، عامل جذب للكثير من الزوار الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية وتعرفوا على الآليات العسكرية والأسلحة المعروضة، وقدموا العديد من رسائل الشكر والفخر للجنود المتواجدين. تضمنت الفعاليات المقامة في حديقة السلام أكثر من 25 ركناً مجانياً للأسر المنتجة، والعديد من الأنشطة المصاحبة.



فيما احتضنت قاعة المؤتمرات بالفناتير، العرض الأول لمسرحية "الخزنة"؛ وهي مسرحية كوميدية هادفة من تأليف فهد الدوسري وإخراج سلطان الفرج ومن بطولة النجمة الكوميدية الكويتية نورا العميري، ومبارك المانع، وسلطان الفرج، وسلطان المقابلي، وإبراهيم العضب، وحيدر الدوخي، ومهدي الناصر، وأسماء الشافي، وقاسم التركي.



وتستكمل الفعاليات يوم غدٍ السبت بالعديد من الفعاليات بحديقة السلام، وكذلك مركز الملك عبدالله الحضاري، وشاطئ القاعدة البحرية، بالإضافة إلى مجمع غاليريا مول.



وتتضمن الفعاليات العديد من العروض الكوميدية الهادفة، والفقرات الغنائية بحديقة السلام، بالإضافة إلى الكرنفال الوطني الذي يقام في الجبيل الصناعية ويحتوي على المعرض الوطني وركن شخصيات من تاريخ الوطن، وركن الجنود البواسل، وزاوية فن (مجسمات رملية)، والمشاريع الشبابية والمطاعم المتنقلة، وألعاب ومسابقات ترفيهية، وركن تصوير ضوئي، ومرسم جسفت للأطفال والكبار، والفلكلور الشعبي، بالإضافة إلى الأركان التفاعلية للأطفال بمجمع غاليريا مول.



وتستمر الفعاليات بعروض الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد على شاطئ الفناتير الجنوبي، وتشتمل على معرض مصاحب يتضمن أجهزة محاكاة، وعروض تجارب السيارات اللاسلكية للشباب والسيدات، بالإضافة إلى المسابقات والجوائز.



يُذكر أن احتفالات الجبيل باليوم الوطني تشهد تفاعلاً من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالجبيل؛ حيث تتوحد جهودهم تحت إشراف ومتابعة من محافظة الجبيل ممثلة في لجنة المناسبات العامة لإحياء هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تستمر خلال الفترة من ‪20- 24/ 9/ 2019م.