البلدية" تزيل حظائر الأغنام من "مخطط 12" بالشرائع

تجاوبًا مع مناشدات الأهالي عبر "سبق"

نفَّذت بلدية الشرائع الفرعية حملة إزالة على حظائر الأغنام في "مخطط 12"، وذلك في تجاوب مع مناشدات أهالي المخطط وشكواهم السابقة عبر "سبق" بعنوان "سكان مخطط شرائع 12 بمكة: حظائر الأغنام تهددنا بالأمراض".

وتولت فِرق البلدية الفرعية بالشرائع إزالة جميع حظائر الأغنام في المخطط، وإخلاءه تمامًا من الأغنام، وجارٍ التنسيق مع فِرق النظافة لإزالة مخلفات الحظائر.

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28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 12:04 AM

تجاوبًا مع مناشدات الأهالي عبر "سبق"

البلدية" تزيل حظائر الأغنام من "مخطط 12" بالشرائع

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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نفَّذت بلدية الشرائع الفرعية حملة إزالة على حظائر الأغنام في "مخطط 12"، وذلك في تجاوب مع مناشدات أهالي المخطط وشكواهم السابقة عبر "سبق" بعنوان "سكان مخطط شرائع 12 بمكة: حظائر الأغنام تهددنا بالأمراض".

وتولت فِرق البلدية الفرعية بالشرائع إزالة جميع حظائر الأغنام في المخطط، وإخلاءه تمامًا من الأغنام، وجارٍ التنسيق مع فِرق النظافة لإزالة مخلفات الحظائر.

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