الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة تختتم برنامج تهيئة 213 متدربة

اختتمت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، اليوم الثلاثاء، برنامج تهيئة المتدربات المستجدات، والذي استمر على مدى ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الأحد الماضي، مع متدربات تخصص إدارة أنظمة الشبكات، وتجدد اللقاء مع متدربات الدعم الفني باليوم الثاني، واختتم بمتدربات الوسائط المتعددة وتقنيات الويب، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ إجمالي المستجدات الحاضرات 213 متدربة.

وتم عقد اللقاء التعريفي حضورياً بمقر الكلية وفقاً للإجراءات الاحترازية المطبقة بالكلية، والتي تستوجب إظهار حالة المتدربة بتطبيق "توكلنا"، وقياس درجة الحرارة، إضافة إلى لبس الكمامة والتقيد بالتباعد الجسدي مع استخدام المعقمات عند الحاجة.

وبدأت اللقاء مشرفة وحدة التوجيه والإرشاد ليلى السلمي، بعرض رؤية ورسالة وأهداف الكلية التقنية الرقمية،عقبها كلمة لعميدة الكلية المهندسة، حياة الغامدي، رحبت فيها بالمتدربات المستجدات وحثتهن على الجد والمثابرة خلال دراستهن، كما أكدت على أهمية توثيق سجل الإنجازات، متمنية لهن مسيرة تدريبية مكللة بالتوفيق والنجاح، قدمت بعدها وكيلة هيئة التدريب ملاك المعبدي عضوات هيئة التدريب وعرفت بالتخصصات الموجودة.

وقامت وكيلة خدمات المتدربات نجلاء الغامدي، بالتعريف باللوائح والأنظمة وأقسام الوكالة ومهامها وسبل التواصل مع الادارات، واستكملت المرشدة الاجتماعية إيضاح لائحة المخالفات السلوكية، إضافة لكافة المعلومات التي تحتاجه المتدربة خلال فترة التدريب، واختتم اللقاء بتسليم الجداول الإلكترونية من قبل مديرة القبول والتسجيل، سحر الزهراني، وشرح الرموز الموجودة في الجداول وتوجيه المتدربات بضرورة الالتزام بالمحاضرات وبدء التدريب من تاريخ استلام الجداول، كما تم تزويدهن بمواعيد ورش العمل التحفيزية و الورش التعريفية بنظام رايات والبلاك بورد والاكاديميات العالمية، واختتمت كافة اللقاءات بإجراء جولة ميدانية بالكلية للتعرف على القاعات والمعامل التدريبية ومرافق الخدمات بالكلية.