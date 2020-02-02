"الأحوال المدنية" المتنقلة تقدّم خدماتها في 79 موقعًا حول المملكة

خلال هذا الأسبوع تسهيلات لعموم المستفيدين واختصار للوقت

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية، في تقديم خدماتها للرجال والنساء في 79 موقعًا، خلال هذا الأسبوع في مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، وحملة "هويتي انتمائي" التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة 24 موقعًا بمنطقة عسير، و17 موقعًا بمنطقة القصيم، و11 موقعًا بمنطقة مكة المكرمة، و10 مواقع بمنطقة الحدود الشمالية، و6 مواقع بمنطقة الجوف، و3 مواقع بالمنطقة الشرقية، وموقعان اثنان في مناطق المدينة المنورة وجازان ونجران، وموقع واحد في كل من منطقتي الرياض وتبوك.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين، خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة؛ فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يُذكر أن الخدمات المتنقلة تُعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.