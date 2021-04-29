حصيلة إصابات "كورونا" في أوروبا تتخطى 50 مليونًا

الفيروس قتل مليون وستين ألفًا و900 في القارة

تخطت أوروبا العتبة الرمزية البالغة 50 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ نهاية العام 2019 في القارة القديمة بحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس أمس استنادًا إلى تقارير رسمية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

ومن بين أكثر من 3,13 ملايين وفاة مسجلة في العالم، كان أكثر من مليون وستين ألفًا و900 في أوروبا.

ولوحظ تباطؤ في انتشار الوباء في غالبية الدول الأوروبية، التي تخفف بحذر القيود المفروضة لاحتواء أحدث انتعاش للوباء، حيث انخفض عدد الإصابات اليومية منذ أسبوعين.

في المملكة المتحدة، البلد الأكثر تضررًا في القارة، يسجل في المتوسط 2300 إصابة جديدة يوميًا فقط، وذلك بفضل عمليات الإغلاق وحملة التحصين الضخمة التي أطلقت في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، والتي أتاحت إعطاء جرعة واحدة على الأقل إلى 64 في المئة من السكان البالغين.

وفي فرنسا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا من حيث العدد الإجمالي للإصابات (5,565,852) يبدو أن هناك انخفاضًا خجولًا في عدد الإصابات الجديدة.