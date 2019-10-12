نيويورك .. مقتل 4 وإصابة 3 في إطلاق نار

الشرطة تحقق مع شخصين

قتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار، اليوم (السبت) في ولاية نيويورك الأمريكية.

وبحسب ما أورد "روسيا اليوم" أفاد مصدر أمني لصحيفة "نيويورك بوست" بأن الحادث وقع في أحد النوادي جنوبي منطقة بروكلين في المدينة.

وأضاف المصدر أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تستجوب الشرطة شخصين يشتبه في ضلوعهما في الحادث.