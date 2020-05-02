الاتحاد البرلماني العربي يدين العملية الإرهابية في "سيناء"

مرتكبوه انتهكوا حرمة شهر رمضان لزرع بذور الفتنة والشقاق

دان الاتحاد البرلماني العربي اليوم العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة المصرية في سيناء، وأسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخرين.

وأعرب رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة في بيان، صدر بالعاصمة الأردنية عمّان، عن استنكاره بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الإجرامي، مشيرًا إلى أن مرتكبيه انتهكوا حرمة شهر رمضان الفضيل سعيًا منهم لزرع بذور الفتنة والشقاق. معربًا عن أصدق وأحر مشاعر العزاء لمصر رئيسًا وقيادة وشعبًا، ولأسر ضحايا العملية الإرهابية، وعن أمله بالشفاء العاجل للمصابين.