"تركي آل الشيخ" يعلن عودة الفعاليات الترفيهية

مع الالتزام بتطبيق كافة البروتوكولات والإجراءات الاحترازية

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة الفعاليات الترفيهية، وفق البروتوكولات التي وضعتها الهيئة بما يضمن سلامة الجميع.

وقال "آل الشيخ" إن إقامة الفعاليات سيكون من خلال الالتزام بتطبيق كافة البروتوكولات والاشتراطات الخاصة بمنظمي الفعاليات والزوار وذلك، لضمان التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية.

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