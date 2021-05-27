"تركي آل الشيخ" يعلن عودة الفعاليات الترفيهية

مع الالتزام بتطبيق كافة البروتوكولات والإجراءات الاحترازية

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة الفعاليات الترفيهية، وفق البروتوكولات التي وضعتها الهيئة بما يضمن سلامة الجميع.

وقال "آل الشيخ" إن إقامة الفعاليات سيكون من خلال الالتزام بتطبيق كافة البروتوكولات والاشتراطات الخاصة بمنظمي الفعاليات والزوار وذلك، لضمان التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية.

للإطلاع على الدليل كامل: https://bit.ly/3bVlJVu

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27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442 04:11 PM

مع الالتزام بتطبيق كافة البروتوكولات والإجراءات الاحترازية

"تركي آل الشيخ" يعلن عودة الفعاليات الترفيهية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة الفعاليات الترفيهية، وفق البروتوكولات التي وضعتها الهيئة بما يضمن سلامة الجميع.

وقال "آل الشيخ" إن إقامة الفعاليات سيكون من خلال الالتزام بتطبيق كافة البروتوكولات والاشتراطات الخاصة بمنظمي الفعاليات والزوار وذلك، لضمان التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية.

للإطلاع على الدليل كامل: https://bit.ly/3bVlJVu

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