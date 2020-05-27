رياح سطحية تؤثر في محافظات مكة.. و"الأرصاد" تنبّه

الهيئة: الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظة جدة، والليث، ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 12:36 PM

الهيئة: الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

رياح سطحية تؤثر في محافظات مكة.. و"الأرصاد" تنبّه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظة جدة، والليث، ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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