رياح سطحية تؤثر في محافظات مكة.. و"الأرصاد" تنبّه

الهيئة: الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظة جدة، والليث، ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.