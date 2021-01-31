"الرائد" يبتعد عن الخطر .. بـ"سوبر هاتريك" البركاوي في مرمى "ضمك"

ابتعد فريق الرائد عن مراكز الخطر بعدما تغلب على شقيقه ضمك بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم.

وانتهت المباراة بفوز الرائد بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعب الرائد كريم البركاوي كان نجم اللقاء بعد تسجيله لسوبر هاتريك في المباراة أربعة أهداف في شباك ضمك.