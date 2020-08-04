"البيئة" تعلن نجاح جهودها في موسم الحج.. وتشيد بتعاون الجهات الحكومية

فسح مواشي وسحب عينات وفرق مكافحة للنواقل

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، عن جهود فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لموسم حج هذا العام 1441 هجرية حسب الخطة التي تم الإعداد لها في ظل ظروف جائحة كورونا، والتي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية من خلال الحد من تسرب الأمراض الوبائية والآفات الزراعية عبر الحدود، والكشف على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة، والمنع أو الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية داخل المجازر وأسواق الأنعام في العاصمة المقدسة .

وأوضح "الغامدي" أنه تم الكشف الظاهري والتدقيق على كل ما ورد من منافذ منطقة مكة المكرمة من مواشي حية وسحب العينات اللازمة وفحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها من 01-11- الى 12- 12 بإجمالي 685350 رأسًا من الماشية 651295 رأسًا من الأغنام، ومنها 34600 رأس خاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، كما تم فسح عدد 9975 رأسًا من الأبقار، و24080 رأسًا من الإبل من ميناء جدة الإسلامي بأسرع وقت وبدقة عالية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح؛ سعيًا لتوفر الأضاحي وتعدد السلالات والذي بدوره يؤدي إلى توازن أسعار السوق .

وأضاف أنه تم فسح أكثر من 108 آلاف طن من الخضروات والفواكه الطازجة مفسوحة من المحاجر التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الآفات .

وكشفت إحصائية فرق الحج البيطرية الميدانية بمنافذ العاصمة المقدسة والتي تمكنت خلال موسم حج هذا العام، من فسح نحو 231433 من الماشية بعد استيفاء الشروط، وتم عزل 2921 من الماشية بسبب بعض الملاحظات الصحية عليها .

وعملت فرق مكافحة نواقل الأمراض بمكافحة نواقل مرض حمى الضنك خارج النطاق العمراني في المشاعر المقدسة، وعرفة ومزدلفة، حيث تم تكليف فريق عمل من الرش الأرضي وفريق عمل للاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على المواقع مثل "حظائر المواشي والسدود ومجاري محطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات المستهدفة" .

وقدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله، شكره للعاملين معه في ميدان الحج لهذا العام 1441 هجرية، وإلى جميع الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق حج صحي وآمن، والذي حظي بمتابعة دؤوبة من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل .