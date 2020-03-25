السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة "بوما" ببحيرة تشاد

أكدت تضامنها لمكافحة الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من الجنود.

وأكدت الوزارة تضامن السعودية مع جمهورية تشاد في جهودها لمكافحة الإرهاب، وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية تشاد حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وزارة الخارجية جزيرة بوما بحيرة تشاد الهجوم الإرهابي تشاد

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 10:29 PM

أكدت تضامنها لمكافحة الإرهاب

السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة "بوما" ببحيرة تشاد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من الجنود.

وأكدت الوزارة تضامن السعودية مع جمهورية تشاد في جهودها لمكافحة الإرهاب، وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية تشاد حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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