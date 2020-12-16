"الجاسر": نقل 65 ألف طن أغذية وأدوية بالطائرات خلال الجائحة

أكد أن أداء الموانئ كان قويًا.. والزيادة في البواخر بلغت نسبة 5%

كشف وزير النقل صالح الجاسر عن نقل نحو 65 ألف طن من المواد الغذائية والطبية عبر الطائرات، خلال الجائحة.



وأكد "الجاسر" خلال الجلسة الحوارية الثانية من ملتقى #ميزانية2021 لوزراء #التجارة و #البيئة و #النقل "تأمين سلاسل الإمداد خلال الأزمات": أن أداء الموانئ كان قويًا، حيث حدثت زيادة في البواخر بنسبة 5% رغم تراجع التجارة العالمية.

وتابع : في المملكة 28 مطارًا، وقطاع النقل سيسهم بنقل اللقاحات وفق الإجراءات والمعايير الخاصة بها.