"بأمسية بن عوير".. "ثقافة وفنون القريات" تطلق أولى أنشطتها الشتوية

الجمعة المقبلة.. ووجهت دعوتها العامة للجميع لحضور الأمسية والاستمتاع بها

‫تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف -ممثلةً في لجنة الثقافة والفنون بالقريات وشراكة بلدية محافظة القريات- أولى أمسيات لجنة الثقافة والفنون، للمنشد "بندر بن عوير" ويديرها الإعلامي "أحمد الشراري"، والتي ستقام مساء يوم الجمعة القادم الموافق (29/ 5/ 1441هـ)، بعد صلاة العشاء على "مسرح المركز الحضاري بالقريات".

ووجهت اللجنة دعوتها العامة للجميع لحضور الأمسية الإنشادية والاستمتاع بها.