"بأمسية بن عوير".. "ثقافة وفنون القريات" تطلق أولى أنشطتها الشتوية

تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف -ممثلةً في لجنة الثقافة والفنون بالقريات وشراكة بلدية محافظة القريات- أولى أمسيات لجنة الثقافة والفنون، للمنشد "بندر بن عوير" ويديرها الإعلامي "أحمد الشراري"، والتي ستقام مساء يوم الجمعة القادم الموافق (29/ 5/ 1441هـ)، بعد صلاة العشاء على "مسرح المركز الحضاري بالقريات".
ووجهت اللجنة دعوتها العامة للجميع لحضور الأمسية الإنشادية والاستمتاع بها.القريات لجنة الثقافة والفنون بالقريات
الجمعة المقبلة.. ووجهت دعوتها العامة للجميع لحضور الأمسية والاستمتاع بها
تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف -ممثلةً في لجنة الثقافة والفنون بالقريات وشراكة بلدية محافظة القريات- أولى أمسيات لجنة الثقافة والفنون، للمنشد "بندر بن عوير" ويديرها الإعلامي "أحمد الشراري"، والتي ستقام مساء يوم الجمعة القادم الموافق (29/ 5/ 1441هـ)، بعد صلاة العشاء على "مسرح المركز الحضاري بالقريات".
ووجهت اللجنة دعوتها العامة للجميع لحضور الأمسية الإنشادية والاستمتاع بها.