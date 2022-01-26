"التجارة" تستطلع آراء المستهلكين حول خدمات وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في السعودية

بعد طرح "استبانة وكالات السيارات" وبهدف رفع جودة الخدمات في القطاعات كافة

تعزيزًا لدور المستهلك في التحسين والتطوير، أطلقت وزارة التجارة اليوم استبانة لقياس رضا المستهلك عن وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف قياس مستوى جودة الخدمات المقدَّمة للمستهلك؛ لتتم عملية التطوير بشفافية ووضوح.

وتتضمن الاستبانة المواضيع ذات الأولوية للمستهلك، المتعلقة بجودة المنتجات وأسعارها، وخدمات ما بعد البيع، والصيانة، والضمان، والاسترجاع والاستبدال، وآلية معالجة الشكاوى.. ويمكن المشاركة في الاستبانة من خلال الرابط الآتي:

https://Survey.mc.gov.sa/Home/Generic/20E427F4628D01B2

وتأتي هذه الاستبانة بعد طرح الوزارة الأسبوع الماضي الاستبيان الخاص بقياس رضا المستهلكين عن أداء وخدمات وكالات السيارات؛ وذلك بهدف إشراك المستهلك في تجويد الخدمات في القطاعات كافة.

وأكدت الوزارة اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدَّمة للمستهلك من خلال التنسيق والتواصل مع المنشآت التجارية، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء، تتم مناقشتها مع الوكلاء والمستهلكين بشكل دوري.

وكان معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قد اجتمع في يونيو الماضي مع وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في السعودية لبحث تطوير خدمات ما بعد البيع، والضمان، والصيانة وقطع الغيار.. وأكد أهمية تقديم الخدمات بجودة عالية للمستهلكين، وسرعة معالجة البلاغات والشكاوى، وتطوير الأداء؛ لرفع رضا المستهلك وثقته في السوق المحلية.