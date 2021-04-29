بدعم توقعات التعافي.. أسعار النفط تواصل مكاسبها وبرنت بـ67.49 دولاراً

وسط تمسك أوبك+ بخططها للتخفيف التدريجي من القيود على الإنتاج إلى يوليو

واصلت أسعار النفط المكاسب اليوم الخميس بعد ارتفاع واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ طغت توقعات إيجابية بشأن تعافي الطلب هذا الصيف على مخاوف بشأن تأثير زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في الهند واليابان والبرازيل.

وصعد خام برنت تسليم يونيو 22 سنتاً بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 67.49 دولاراً للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 64.04 دولاراً للبرميل، بزيادة 18 سنتاً أو 0.3 بالمئة.

وبحسب رويترز تمسكت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاءهما بخططها للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط من مايو إلى يوليو، وذلك بعد أن رفعت أوبك قليلاً توقعاتها لنمو الطلب في 2021 إلى ستة ملايين برميل يومياً.

وتتوقع المجموعة أيضاً بلوغ المخزونات العالمية 2.95 مليار برميل في يوليو تموز، وهو ما يقل عن متوسط 2015-2019.

وقال محللون لدى سيتي "تشير نظرة أكثر قرباً إلى وضع مخزونات النفط العالمية إلى أن السوق قد تكون أقرب إلى نقطة التوازن مما تعتقد أوبك+"، مضيفين أن السوق استوعبت معظم مخزونات الخام المتراكمة، غير أنه لا يزال يتيعن العمل على صعيد مخزونات المنتجات المكررة.

ويتوقع البنك أن ترفع حملات التطعيم في أمريكا الشمالية وأوروبا الطلب على النفط إلى قمة غير مسبوقة عند 101.5 مليون برميل يومياً هذا الصيف، لكنه حذر من أن تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في الهند والبرازيل ربما يؤثر على الطلب المحلي في حال فرضت من جديد إجراءات إغلاق أوسع نطاقاً.

واتجهت أنظار المستثمرين إلى ارتفاع في معدلات تشغيل المصافي في الولايات المتحدة وتراجع مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي، وهو ما أفادت به بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 90 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت لزيادة 659 ألف برميل.

