فرع "هيئة الصحفيين" بنجران يطلق صالونه الإعلامي الأول

بمشاركة نخبة من المتخصصين إعلاميًّا وأكاديميًّا وأصحاب الخبرة

أطلقت هيئة الصحفيين السعوديين فرع نجران أمس الأحد، أول نشاطاتها ممثلة في الصالون الإعلامي الأول، بمشاركة نخبة من المتخصصين إعلاميًّا وأكاديميًّا، وسط عدد من الحضور أصحاب الخبرة والمهتمين في هذا المجال.

وتعددت محاور الصالون بين الإعلام وأثره في الأمن الفكري، والإعلام والأزمات ضوابط وثوابت، والإعلام والرؤية المهنية المتقدمة، وأداره المتحدث الرسمي لهيئة الصحفيين فرع نجران علي زينان، وقدّمه الكاتب الصحفي حماد القشانين.

وتحدّث ضيوف الصالون عن عدد من المحاور التي تُمثل اهتمامات هذه المرحلة؛ حيث تَطرق الدكتور سعود المصيبيح، إلى أن شباب وشابات اليوم، بعد أعوام سيصبحون أولياء أمور؛ لذلك لا بد من إعداد هؤلاء الشباب إعدادًا جيدًا، محاطًا بالإدراك والتمكن والوعي بأهمية الوطن وثقافته وتراثه وتاريخه؛ حتى ينشأ نتاجهم نشأة طبيعية.

ولفتوا إلى أن حماية الشباب أيضًا تأتي من خلال المنهج الوسطي الذي يبدأ بالتعليم؛ عند ذلك لن يخترقهم أي مؤثر خارجي؛ مما يجعلهم يحافظون على هويتهم الوطنية.

وتطرقت الدكتورة كوثر خلف لأهمية الإعلام وأثره، فعندما يُترك الإعلام بلا ضوابط تكون هناك أزمة حقيقية، واستشهدت بصورة الإعلام في بعض الدول باعتباره خاضعًا لإدارة الأحزاب والطوائف.

ولفتت إلى أن المتحدث الإعلامي أو الرسمي في أي منظمة أو جهة تقع على عاتقه مهمة كبيرة جدًّا فهو الناقل للحقيقة وملابسات الأزمة، ولا بد أن ينقل المعلومة بحذر ومصداقية إلى جانب عنصر الخبرة كعنصر له أهمية في الجانب الإعلامي.

وقدّم المستشار الإعلامي سعيد اليامي في ثنايا حديثه، نصيحة ثمينة بأن الإعلام يحتاج لشغف؛ وذلك الشغف هو أساس النجاح في كل عمل أيضًا؛ فلا بد من توفر عنصر التحدي؛ فمهما قدّم الإعلامي من أعمال مختلفة لا يتوقع أن يجد التصفيق أو التأييد من الجميع؛ فالعمل الإعلامي فن وللناس ذائقة؛ لذلك فإن التحلي بالطموح مطلب.

وتحدث رئيس هيئة الصحفيين بنجران علي آل منجم، عن عزم هيئة الصحفيين السعوديين- فرع نجران، لتقديم ملتقى الإعلام التوافقي في الفترة القادمة كهدية للمملكة العربية السعودية منبثق من رؤية ٢٠٣٠ وأفكار سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.