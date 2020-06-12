تسجيل أول ولادة ناجحة لمواطنة مصابة بكورونا في "وادي الدواسر"

تخضع للمتابعة الطبية مع جنينها وفق البروتوكولات الصحية

شهد مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، أول حالة ولادة لطفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، وذلك بعد تأكيد إصابتها وهي في الشهر الأخير.

‫وأكدت إدارة المستشفى أن الأم والمولود الجديد يتمتّعان بصحة جيدة ويخضعان للمتابعة؛ وفقاً للإجراءات والسياسات المتبعة في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن التخطيط لذلك تم بعد استكمال التقصّي الوبائي من قبل فريق الصحة العامة والطب الوقائي بالإدارة المساعدة للرعاية الصحية الأولية، وذلك بعد ظهور نتيجة الأم واكتشاف أنها حامل بالشهر الأخير.

‫وأضافت: أنه "على الفور تم التواصل مع الإدارة المساعدة للخدمات الطبية بالمستشفى لوضع خطة الدخول للمستشفى والتواصل مع المريضة هاتفيًّا بواسطة رئيس قسم النساء والولادة الدكتور خالد جعفر، وتم التأكيد والاتفاق مع الإدارات المختصة لوضع الخطة المناسبة لضمان الرعاية والحماية والوقاية والالتزام بجميع معايير مكافحة العدوى".

‫وتابعت: "بعد تنويمها وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان عليها وعلى صحة الجنين، تم وضعهما تحت المراقبة الطبية وبدأت الخطة العلاجية بإشراف المساعد للخدمات الطبية الدكتور الإمام الأخرص؛ لإتمام الولادة والتمشي مع الإجراءات الوقائية المتبعة دون التأثير على كفاءة تقديم الرعاية.