كارلوس إدواردو: صنعت التاريخ في نادي الهلال وأريد البقاء لتحقيق الألقاب

بعد تردد أخبار عن رحيله عن النادي الأزرق

أكد البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال، أنه تمكن من صناعة تاريخ خاص به في الهلال، وأنه يطمح للاستمرار مع الفريق ومساعدته على تحقيق الألقاب في مختلف المشاركات.

وقال صاحب الـ29 ربيعاً في مقابلة نشرتها صحيفة "لانس" البرازيلية: إنه موسمي الخامس مع النادي، يسعدني أن أكون في الهلال الذي لديه تاريخ كبير حيث منحني الكثير في حياتي المهنية، كما أن الهلال يعمل دوماً من أجل المنافسة على الألقاب، وهذا الأمر لن يختلف في الموسم الحالي أيضاً، سنواصل العمل بكل قوة من أجل المنافسة على جميع المسابقات التي نشارك فيها، وسنواصل تحقيق أهدافنا.

وتابع المحترف البرازيلي: تمكنت من صناعة التاريخ في نادي الهلال، وذلك من خلال العمل الشاق والكثير من الاجتهاد والقتال داخل الملعب، بالإضافة إلى الأهداف التي سجلتها، والألقاب التي أحرزناها.

وأضاف: أريد الاستمرار في القيام بذلك، يمكنني مساعدة النادي بكل الطرق، وسوف أكافح وأعمل بجد في الموسم الحالي مع زملائي في الفريق حتى نتمكن من الفوز بالألقاب.

فيما وصفت الصحيفة البرازيلية مواطنها بالنجم "المحبوب" لدى جماهير الهلال، بعد المواسم الخمسة التي قضاها في صفوف الفريق.

يشار أن إدواردو حقيق ستة ألقاب برفقة نادي الهلال، حيث يعد الهداف الأجنبي الأول في تاريخ النادي.