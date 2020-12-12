تفويج مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام

مع التزام المعتمرات والمصليات بجميع الإجراءات الاحترازية

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الشؤون التطويرية النسائية، منذ بداية موسم العمرة، بتفويج أكثر من مليون امرأة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الإدارية والخدمية النسائية بوكالة الشؤون التطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي: تم تفويج أكثر من مليون امرأة خلال الفترة الماضية بالمسجد الحرام.

وأضافت: الرئاسة العامة استقبلت (26209) معتمرة في المرحلة الأولى، وبلغ عدد المعتمرات في المرحلة الثانية والثالثة (326603)، أما قاصدات المسجد الحرام لأداء الصلاة وصل عددهن إلى (669818) امرأة.

وأكدت "الدعدي" نجاح مراحل العمرة الثلاث، والتزام المعتمرات والمصليات بجميع الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام.

وقالت: وفق متابعة مستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، نجحت جميع المراحل الثلاث، وفق تطلعات ولاة الأمر، بتوفير أفضل الخدمات لضمان سلامة زائرات وقاصدات المسجد الحرام.