ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ألمانيا وبلجيكا إلى 160 قتيلًا

مخاوف من تفاقم الوفيات مع استمرار البحث عن المفقودين

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في ألمانيا وبلجيكا إلى 160 شخصًا، وسط مخاوف من أن أعداد الوفيات مرشّحة للزيادة مع استمرار رجال الإنقاذ في البحث عن المئات من المفقودين.

ووفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: فإن ألمانيا سجّلت وحدها 133 حالة وفاة جراء الفيضانات.

وتسود تخوفات من أن تشهد المنطقة مزيدًا من الخراب في ظل وجود سدود مشيّدة على أحد الأنهار الممتدّة من بلجيكا إلى هولندا، فضلًا عن تخوفات من انهيار سدّ بـ"ولاية شمال الراين-وستفاليا".

وأصبح الآلاف بلا مأوى بعد أن جرفت مياه الفيضانات منازلهم، كما انقطع التيار الكهربائي وانهارت المنازل في بلدة "شولد" وجنوب ولاية بون غربي ألمانيا.