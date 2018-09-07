عند أذان الفجر.. خرج هذا المسنّ التسعيني ولم يعد لمنزلهم بالرياض.. وذووه يناشدون

تُكثّف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة البحث عنه.. وأحد أقاربه: يعاني من فقدان الذاكرة

تُكثّف الجهات الأمنية بشرطة الرياض، بحثها عن مسنّ في الـ90 من عمره خرج من منزل ذويه مع أذان الفجر، ولم يعد حتى الآن؛ فيما يناشد ذووه من يجده التواصل معهم.

وأوضح أحد أقربائه أن المسنّ التسعيني "زيد فضل الدعفس" قد خرج من حي الشفا بالرياض فجراً؛ مشيراً إلى أنه يعاني من فقدان الذاكرة؛ مناشداً من يعثر عليه الاتصال على الرقم: (٠٥٠٥٤٦٧٠٣٩).