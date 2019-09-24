إيقاف حسابات مستشفيات العاصمة المقدّسة بمواقع التواصل لهذا السبب

كان يتابعها آلاف وتقدم خدمات وتتلقى بلاغات .. ومراجعون يطالبون بالتعميم

أوقفت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة، حسابات مستشفيات العاصمة المقدّسة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف توحيد الجهود الإعلامية.

وقالت المستشفيات عبر حساباتها الرسمية على "تويتر" في تغريدة اعتذار للمتابعين، إنه تم إيقاف حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، في أواخر شهر ذي الحجة الماضي من العام المنصرم، بناءً على التوجيهات الصادرة من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة، على أن يكون الحساب الرسمي لصحة مكة هو الحساب الموحد من أجل توحيد الجهود الإعلامية ورفع الوعي الصحي.

وكانت حسابات مستشفيات العاصمة المقدّسة، بما فيها؛ مستشفى النور التخصصي، ومستشفى حراء العام، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل، التي تجاوز متابعوها على منصة "تويتر" آلاف المتابعين، تقدم خدمات نشر الفعاليات والأنشطة، إلى جانب تلقي بلاغات المراجعين عبر حساباتها بشكل مباشر، للعمل على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

وعلى صعيد متصل، تساءل عدد من المراجعين، عن إمكانية تعميم قرار إغلاق حسابات المستشفيات ليشمل مستشفيات المنطقة كافة، وتوحيدها مع المديريات في المحافظات من عدمه.