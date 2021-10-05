"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدة جرائم

توقيف مقيم موريتاني في المدينة بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في الرياض ارتكبوا جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة وبطرق متعددة، حيث ضُبط بحوزتهم على مبلغ 1.360.586 ريالاً.

وأورد المقطع القبض على مقيم من الجنسية الموريتانية في المدينة المنورة ضُبطت بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري.

وتضمّن مقطع فيديو قيام الأمن العام القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في أبوعريش انتحلا صفة موظف حكومي، وقاما بسلب العمالة الوافدة.

وأشار أيضاً إلى القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في الرياض نشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.

وتضمّن المقطع واقعة القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الأفغانية في مكة المكرمة قاما ببيع السكراب والكابلات النحاسية المسروقة في مستودع تعود ملكيته لمواطن ويديره المقيم.

وعرض المقطع عملية القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في جازان قاما بجمع أموال مجهولة المصدر بلغت 2.120.000 ريالاً وإيداعها حسابات بنكية لمؤسسات خاصة، كما تم القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في أبوعريش قاموا بالسطو على منازل وسرقة ما تحويه من مقتنيات ثمينة.

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