الرباط الصليبي يغيّب روجيريو عن الاتفاق

تلقّى الاتفاق ضربة موجعة بعدما كشفت الفحوصات الطبية، يوم الأحد، تعرض لاعب الوسط البرازيلي روجيريو كوتينيو لقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة التي خسرها فريقه يوم أمس أمام الرائد في الجولة الماضية، ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الاتفاق عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر": "كشفت الفحوصات الطبية الأولية عن إصابة لاعب وسط الاتفاق روجيريو كوتينيو بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة أمس، وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات لتحديد برنامج العلاج والفترة اللازمة للعودة للملاعب".

وانتقل صاحب الـ"32 عامًا" إلى الاتفاق مطلع الموسم الحالي قادمًا من الفيصلي في تجربته السعودية الثالثة خلال مسيرته الرياضية، بعد الشباب والفيصلي، وخاض معه 11 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفين.